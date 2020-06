PM e GMA resgatam casal que caiu com o carro em ribanceira

Um casal viveu momentos de pânico na madrugada deste domingo, 21 de junho, por volta de 01h45, após o carro em que estavam ter caído em uma ribanceira na PR 423, próximo a Gerdau. Através de um grupo de WhatsApp, uma equipe da Polícia Militar ficou sabendo que havia uma senhora na via, pedindo socorro. A viatura rapidamente se deslocou até o endereço e encontrou a mulher bastante assustada e desesperada, e esta informou que havia sofrido um acidente, que o carro havia caído em um barranco e que seu marido estava desacordado e preso dentro do veículo. Ela também havia amarrado uma blusa preta em um poste perto de onde ocorreu o acidente como forma de pedir ajuda. A PM confirmou que viu a blusa a cerca de 1km de onde a senhora foi encontrada. O local era bastante escuro, com vegetação úmida e de difícil acesso.

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária também atendeu a ocorrência, e após fazer buscas, conseguiu localizar o veículo caído em um barranco, a cerca de 15 metros da rodovia. O motorista estava dentro do veículo, desorientado. Com o auxílio de uma corda, as equipes resgataram o homem e prestaram os primeiros socorros até a chegada do Siate. O casal foi encaminhado a um hospital. A GM acionou o apoio de dois guinchos, que retiraram o veículo do buraco.

Foto: divulgação