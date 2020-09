PM faz mais uma apreensão de drogas no Capela Velha, prende dois, sendo um menor

A Polícia Militar de Araucária fazia um patrulhamento pelo bairro Capela Velha na noite deste sábado, 12 de setembro, em um bosque conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando se deparou com um indivíduo suspeito. Ele foi abordado e, próximo a ele, foram encontradas cinco embalagens de cocaína. Embaixo do banco em que ele estava também foram localizados dois invólucros de cocaína. Em seu bolso havia ainda uma quantia em dinheiro, em cédulas trocadas. Quando questionado sobre a droga, o homem disse que apenas vendia para outro indivíduo, contou que na sua casa e na residência do seu gerente havia mais.

A equipe se deslocou até a casa do homem e encontrou dentro do seu guarda-roupa, um tablete e algumas embalagens contendo maconha. Na outra residência, a mãe de um menor, suposto dono da droga, liberou a entrada dos policiais, mas alegou que o filho não tinha envolvimento com o tráfico. Porém, em revista ao quarto do menor, foi encontrada outra porção de maconha. Mesmo diante das evidências, o adolescente argumentou que a droga era pra seu uso.

Acompanhado da mãe, ele preencheu um termo circunstanciado. O outro homem abordado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis.