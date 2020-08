PM fez mais duas apreensões de drogas nesta terça-feira

A Polícia Militar segue firme no desmonte dos pontos de drogas em Araucária. Nesta terça-feira, 18 de agosto, retirou do mercado do tráfico 31 buchas de maconha e mais 3 tabletes com 1,5kg da droga, 25 pedras de crack e 7 buchas de cocaína. As apreensões aconteceram nos bairros Cachoeira e Capela Velha e também resultaram na prisão de três pessoas, supostamente envolvidas no esquema de vendas de drogas.

Em uma das apreensões, a PM, através de uma denúncia anônima, foi informada que na rua Raul Domingues de Siqueira, no Cachoeira, um Gol branco teria tentado fechar um veículo de aplicativo para roubá-lo. A equipe viu o Gol com o pisca alerta ligado, e na tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga. A viatura saiu no encalço e os policiais tiveram que dar dois disparos de arma de fogo para conseguir parar o veículo. O condutor e a passageira passaram por uma revista pessoal e nada foi localizado com eles, porém, em revista ao veículo, foi localizada embaixo do banco do passageiro, uma caixa contendo 3 tabletes de maconha, totalizando 1,5kg e uma quantia em dinheiro, escondida em outra parte do carro. Na carteira da passageira também foram encontradas 7 buchas de cocaína.

O suspeito disse que entregaria a droga para um terceiro. Segundo a PM, a maconha apreendida renderia ao mercado do tráfico cerca de 4 mil reais por quilo, por ser de qualidade especial. O casal foi deito e levado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Na rua Tesoureiro, no Capela Velha, onde ocorreu a outra apreensão, a PM fazia um patrulhamento quando percebeu um indivíduo em atitude suspeita, e decidiu fazer a abordagem. Ao revistá-lo, os policiais encontraram 8 buchas de maconha no bolso da sua calça. Ele confirmou ser o dono da droga e disse que em sua casa havia outra quantidade. A equipe se deslocou até o endereço indicado e com autorização da mãe do suspeito, fez buscas na residência e encontrou dentro do seu quarto, na gaveta da cômoda, um invólucro contendo 25 pedras de crack, e entre suas roupas havia mais um invólucro contendo 23 buchas de maconha. Em consulta ao nome do suspeito no sistema, a PM constatou que ele já possuía flagrante por tráfico de drogas. Diante dos fatos ele foi levado para a DP para medidas necessárias.

Foto:divulgação