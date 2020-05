PM impede que homem tire a própria vida

Na madrugada de segunda-feira, 11 de maio, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua Amor Perfeito, bairro Campina da Barra, onde o vizinho da solicitante estaria se esfaqueando, atentando contra a própria vida. A equipe no local conseguiu ver, através das portas e janelas da casa que estavam abertas, que o pai da vítima já tinha conseguido contê-la.

Diante da situação, os policiais adentraram no terreno e, após verificar que o homem não estava mais com a faca na mão, entraram na casa e conversaram com ele, que nesse momento estaria mais calmo. Ele apresentava alguns cortes no braço e foi atendido pela equipe do Siate, e depois encaminhado ao Hospital Municipal de Araucária para receber atendimento médico. A equipe policial também orientou os familiares a ficarem atentos ao comportamento do mesmo, uma vez que ele voltou recentemente de um internamento.

Publicado na edição 1212 – 14/05/2020