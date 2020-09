PM não dá trégua e retira mais drogas de circulação

Na madrugada deste sábado, 5 de setembro, a Polícia Militar de Araucária, através da equipe Bravo, efetuou mais uma prisão e apreendeu drogas no bairro Campina da Barra. A ação aconteceu durante uma ronda pelo bairro, onde os policiais visualizaram um veículo em atitude suspeita, parado em local deserto. Um casal foi abordado e em revista no interior do carro, foi encontrada uma sacola contendo 3 tabletes de maconha, pesando cerca de um quilo e meio.

O homem assumiu que a droga era sua e que frequentemente atuava no comércio de entorpecentes no município de São José dos Pinhais. O casal foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, juntamente com a droga apreendida e a quantia de R$ 138,00 em notas trocadas.