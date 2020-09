PM pega mais um envolvido com o tráfico de drogas no Campina da Barra

A Polícia Militar está fazendo uma verdadeira “limpa” no bairro Campina da Barra. Na madrugada deste sábado, 5 de setembro, prendeu mais um envolvido com o tráfico de drogas naquela região. Durante um patrulhamento pela rua das Camélias, a equipe viu um indivíduo que estava em uma viela, no local conhecido por ser um ponto de tráfico. Ao ver a viatura, ele ficou bastante nervoso e tentou fugir em direção ao portão de uma residência, localizada no final do beco. Os policiais saíram no seu encalço e perceberam quando ele jogou no chão um pequeno tubo. O sujeito foi alcançado e abordado, tentou resistir e precisou ser contido.

Na revista pessoal, foi localizado no bolso da sua calça, a quantia de R$ 463,25 em notas trocadas e algumas moedas, e na vistoria ao conteúdo da embalagem que ele havia dispensado, havia 156 pedras de crack. Questionado sobre o dono da residência onde tentou se esconder, o homem disse que pertencia a um indivíduo conhecido pelo apelido de “Tico”, que em data anterior tinha sido preso por tráfico de drogas. Disse ainda que, com a prisão do “Tico”, ele teria ficado responsável pela residência.

Segundo a PM, ainda no local da abordagem, no momento da chegada da equipe, havia vários indivíduos aparentando ser usuários de drogas, que se evadiram rumo ignorado. Diante dos fatos, o homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia de Araucária, onde ficou à disposição da autoridade de plantão.