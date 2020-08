PM prende casal com 71 pedras de crack e quase meio quilo de maconha

Na sexta-feira, dia 14, a equipe Bravo da Polícia Militar realizava um patrulhamento pela avenida Curitiba, no bairro Iguaçu, quando abordou um indivíduo suspeito. Ao revistá-lo, os policiais encontraram com ele 10 pedras de crack. Quando questionado sobre a procedência da mesma, ele relatou que vendia drogas e que teria mais quantidade da substância em sua residência.

No endereço indicado pelo suspeito, a PM conversou com uma mulher, que confirmou os fatos e entregou uma bolsa contendo 61 pedras de crack, um tablete e 31 buchas de maconha, pesando ao todo 407 gramas. Ambos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, juntamente com a droga, para os procedimentos cabíveis.