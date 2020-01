PM prende dois com mandados de prisão em aberto, um por homicídio, um por roubo

A Polícia Militar prendeu dois homens com mandados em aberto na terça-feira, 14 de janeiro. O primeiro foi por volta das 14 horas, na rua das Amapolas, bairro Campina da Barra. A equipe abordou o sujeito que andava pela via de maneira a levantar suspeita, e ao checar seu nome junto ao sistema de segurança, constatou a existência de um mandado, expedido pela Vara Criminal de Araucária, com validade até 3 de julho de 2033. Ele responde pelo crime de homicídio simples (artigo 121).

A segunda prisão aconteceu por volta das 22 horas, na rua Marcelino Jacinski, no bairro Tindiquera. Da mesma forma a equipe patrulhava pela região quando visualizou um sujeito em atitudes suspeitas. Ele foi abordado e em consulta do seu nome no sistema, apareceu um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execução em Meio Fechado e Semi-aberto de Ribeirão do Pinhal, com validade até 9 de julho de 2035, pelo crime de roubo (artigo 157). Os dois foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia de Araucária para que fossem tomadas as medidas necessárias.

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020