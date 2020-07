PM prende dois com mandados de prisão em aberto

Nesta quarta-feira, 8 de julho, uma equipe da Polícia Militar fez abordagens em frente a uma casa na rua Aristides Hitner, no bairro Costeira, e ao revistar um suspeito, não encontrou nada de errado. Porém, quando consultou seu RG no sistema, apareceu um mandado de prisão em seu desfavor, com validade até 8 de junho de 2022. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências necessárias.

Na rua Guerino Dea, no bairro Passaúna, um segundo suspeito foi detido pela PM, com mandado de prisão em aberto. A equipe patrulhava na rua quando se deparou com o sujeito, e este demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura. Nada de ilegal foi encontrado com ele, porém, o sistema acusou o mandado, pelo crime de roubo. O suspeito também foi levado para a DP, onde deverá acertar as contas com a Justiça.