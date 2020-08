PM prende mais um suspeito de envolvimento com o tráfico no “beco do Maranhão”

A Polícia Militar de Araucária prendeu nesta sexta-feira, 7 de agosto, mais um jovem suspeito pelo tráfico de drogas no bairro Costeira. A prisão aconteceu no final da rua Maria Sobânia, na região conhecida como “beco do Maranhão”, exatamente no mesmo local onde um outro suspeito foi morto na quarta-feira, 5, após se envolver em uma troca de tiros com a PM. Assim como na primeira ocorrência, uma viatura fazia patrulhamento na área, quando visualizou este indivíduo e, assim que o mesmo percebeu a aproximação da equipe, correu para o pátio de uma casa localizada no final da referida via. Ele acabou sendo alcançado e abordado, juntamente com outras duas pessoas que se encontravam na residência.

Em revista ao suspeito foi localizada em um dos bolsos da sua calça, uma embalagem de plástico com 48 pedras de crack, e no outro bolso, 22 embalagens do tipo zip lock contendo maconha, e ainda a quantia de R$79,00 em notas trocadas, e mais notas que totalizavam R$70,00 dentro da palmilha de seu tênis. Diante das evidências, o suspeito foi detido. A PM fez buscas no terreno, porém, nada mais foi localizado.

Os demais abordados disseram ser residentes da casa e ao repassarem suas identidades, constatou-se que ambos tinham passagens por tráfico de drogas. O primeiro detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a PM, ele já possui várias prisões pelo mesmo crime, além de prisões por porte ilegal e roubo.

Foto: divulgação