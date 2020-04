PM prende suspeito com droga escondida embaixo do banco do carro

Na tarde deste sábado, 18 de abril, a Polícia Militar fazia rondas pela avenida Independência, no bairro Boqueirão, quando visualizou um veículo Ônix branco, que já vinha sendo investigado por uso no tráfico de drogas. O condutor foi abordado, mas na revista pessoal, nada foi localizado com ele. Porém, ao realizarem buscas no interior do carro, os policiais encontraram uma sacola contendo dois tabletes de maconha, totalizando cerca de um quilo e trezentas gramas.

A droga estava escondida embaixo do banco do passageiro e, segundo o suspeito, seria levada para a cidade de Campo Largo.

Diante das evidências, o homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da justiça.