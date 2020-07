PM prende suspeito com maconha e outro consegue escapar

Uma história complexa se desenrolou na tarde desta terça-feira, 22 de julho, no bairro Costeira, que culminou na prisão de um homem e na apreensão de 770 gramas de maconha e 6 gramas de crack. Esta foi a segunda apreensão de drogas feita pela Polícia Militar em um mesmo dia. Tudo começou quando uma equipe patrulhava pela rua Pedro Burkowski, e foi abordada por um cidadão, e este contou que um indivíduo que estaria entrando em uma residência próxima, estaria transportando drogas. A PM seguiu até a casa e viu um indivíduo dentro do terreno, próximo ao portão, que ao perceber a presença da viatura, ficou bastante nervoso, e acelerou os passos. Os policiais fizeram a abordagem e na busca pessoal encontraram no bolso da sua calça, um tablete de maconha.

Questionado sobre a procedência da droga, o suspeito informou que havia pego apenas para guardar para um amigo, e disse que dentro da residência havia mais uma quantidade de maconha, embalada para a venda. No momento da abordagem, uma senhora, que se identificou como irmã do suspeito, saiu de um cômodo e questionou se ele estaria novamente envolvido com o tráfico de drogas, e liberou a entrada da equipe para localizar as demais substâncias no interior do quarto. A PM encontrou vários tabletes de maconha dentro de uma sacola, que estava escondida em uma caixa preta de sapato, mas o suspeito continuou alegando que estava apenas guardando a droga para um amigo, e informou também que na casa deste, teriam sobras da droga, onde momentos antes, os dois teriam feito o preparo para posterior transporte.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão. Na sequên­cia ele acompanhou a polícia até a casa do amigo, na rua Bernardino Lemos, também no bairro Costeira. Ao chegar próximo do endereço, a PM viu quando um indivíduo, ao ver a viatura, saiu correndo. Não foi possível fazer a abordagem, mas em conversa com a mãe do suspeito, que estava na casa, esta liberou a entrada da equipe. Na busca foram localizados dentro de uma bolsa de viagem, vários tabletes de maconha, e R$800,00, em notas de cem e uma identidade em nome do suposto fujão. Em uma nova busca na casa, os policiais encontraram em cima de um móvel ao lado da TV, um recipiente de com tampa, onde havia outra quantidade de maconha e um invólucro plástico transparente contendo crack.

Diante dos fatos, a PM informou à mãe do suspeito que ele seria qualificado no boletim de ocorrência, para as providências necessárias. O detido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. No total foram apreendidas 770 gramas de maconha, totalizando 27 tabletes, sendo 500 gramas localizadas na casa do homem detido e 270 gramas na residência do segundo suspeito, onde também foram encontradas as 6 gramas de crack.

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020