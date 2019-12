PM prende trio com tablete de mais de 200 gramas de cocaína

Na terça-feira, 17 de dezembro, a Polícia Militar fazia patrulhamento pela rua Gralha Azul, no bairro Capela Velha, quando abordou um veículo Marea, com três homens no seu interior, o qual já havia sido denunciado por estar sendo usado para o transporte de drogas. Na revista pessoal ao trio nada de ilícito foi encontrado, entretanto, na busca veicular, foi localizada no banco traseiro, um tablete de cocaína pesando 204 gramas.

Um dos três ainda é foragido do sistema penitenciário do estado de São Paulo. Porém, não consta mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos todos foram encaminhados para a Delegacia de Políca de Araucária para procedimentos cabíveis.