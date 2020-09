PMA abre processo seletivo para contratação de estagiários

A Prefeitura divulgou através do Diário Oficial do município nesta quarta-feira, 16 de setembro, o edital de n° 132/2020, que tornou público a abertura do processo seletivo para o cadastro reserva de estagiários. O processo é uma parceria entre Araucária e o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR). As vagas ofertadas não se referem ao estágio obrigatório, sendo destinadas a alunos do ensino superior. As inscrições terão início às 8h, na quinta-feira, 17, até às 17h de sexta-feira, 18, no site da PMA.

As vagas de estágio ofertadas são para as áreas de Administração, Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, com carga horária de seis horas e bolsa-auxílio de R$1.058,62. Obrigatoriamente, os candidatos precisam ter no mínimo 16 anos na data da inscrição, estarem matriculados e frequentando aulas na rede pública ou privada, pertencer às instituições de ensino conveniada ao CIEE e não ter sido estagiário no município pelo período de 24 meses, independente do nível de escolaridade.

O prazo de validade do processo seletivo, conforme o edital, será de um ano, contado a partir da data de homologação de seu resultado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Os candidatos que já tiveram contrato de estágio junto a Prefeitura de Araucária, se aprovados neste processo seletivo, poderão ser convocados dentro da ordem classificatória para cumprir o período de estágio que falta para completar 24 meses. Mais informações sobre áreas de atuação e requisitos constam no edital do teste seletivo, disponível no Diário Oficial.