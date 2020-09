Polícia Civil de Araucária apreende 22 kg de maconha e prende traficante com mandado de prisão em aberto

Por volta do meio dia desta sexta-feira, 4 de setembro, a Delegacia de Polícia Civil de Araucária prendeu um traficante de drogas e apreendeu mais de 22 Kg de maconha, que estavam em sua posse, na Vila Lindóia, em Curitiba. Segundo as investigações, que iniciaram a partir de uma prisão ocorrida nessa madrugada pela Polícia Rodoviária Federal, onde um homem foi preso com vários quilos da droga, a Polícia Civil chegou ao indivíduo que fazia o fornecimento. O delegado Tiago Wladyka e sua equipe foram até o local e fizeram o flagrante, onde apreenderam mais drogas. Os policiais também encontraram um caderno com anotações de dívidas de tráfico e balanças de precisão.

Segundo a polícia, o traficante também tinha mandados de prisão pelos crimes de roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Araucária, onde irá responder pelo crime de tráfico de drogas.