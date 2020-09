Polícia Civil de Araucária apreende na Lagoa Grande, veículo com mais de 4kg de maconha

Foto: divulgação

Neste domingo, 20 de setembro, a equipe de investigação da Delegacia de Araucária recebeu uma denúncia anônima de que em um veículo Honda ASX havia um indivíduo que estaria portando drogas. Os policiais saíram em diligência e na estrada Caminho dos Tropeiros, na área rural de Lagoa Grande, no desvio da Polícia Rodoviária Federal, avistaram o automóvel suspeito. Ao tentar a abordagem, o elemento atirou contra a equipe policial e se evadiu sentido matagal, abandonando o Honda. Os investigadores revidaram, acertando os pneus do automóvel.

Mais adiante, em revista ao carro, foram localizados no porta malas, cinco tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4.1 kg. Também havia dois pares de placas de carros, que foram apreendidos. Diante da situação, o veículo e as drogas foram levados para a Delegacia de Araucária, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.