Polícia Civil de Araucária elucida homicídios e prende suspeitos

A Polícia Civil de Araucária prendeu dois suspeitos de homicídios e um por tentativa, na manhã desta quinta-feira, 9 de abril. Todos os crimes dos quais os detidos estão envolvidos ocorreram em momentos distintos: o primeiro foi em 2017, o segundo em 2018 e o terceiro em fevereiro deste ano. Em 11 de novembro de 2017, um dos suspeitos, juntamente com um menor, matou a pedradas Gabriel Rodrigues Pedroso, cuja motivação foi dívidas com drogas, já que o suspeito preso é conhecido traficante da região.

O outro homicídio ocorreu em 9 de março de 2018, quando três homens mataram a tiros, Walter Fernandes da Silva, também em razão de dívidas com drogas. Já o terceiro crime, ocorreu em 6 de fevereiro deste ano, quando o suspeito adentrou em um bar e efetuou vários disparos de arma de fogo contra uma pessoa que poderia ser testemunha em um processo judicial. A vítima, ferida no tórax, conseguiu correr ensanguentada e trancar-se dentro de um banheiro, até que os criminosos fugissem e o socorro médico chegasse. O ferido foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, onde ficou durante dias internado, mas teve alta no início do mês de março.

De acordo com a Delegacia, os suspeitos já vinham sendo investigados, e após conseguir provas necessárias para a elucidação dos crimes, o delegado Tiago Wladyka pediu a prisão preventiva dos três homens. Segundo ele, os três casos foram elucidados, encerrados e serão encaminhados ao Ministério Público para o início do processo criminal. Já os três indivíduos estão presos e à disposição da Justiça.

Foto: divulgação