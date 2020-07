Polícia Civil de Araucária prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas, um deles envolvido em roubo de cargas no Paraná

A Polícia Civil de Araucária prendeu na manhã desta sexta-feira, 31 de julho, dois homens suspeitos por tráfico de drogas em uma tabacaria, localizada no bairro Campina da Barra. O delegado Tiago Wladyka disse que a dupla está sendo investigada por suposta prática de tráfico naquela região, e segundo informações, os homens utilizariam a tabacaria como fachada para vender entorpecentes. Ainda de acordo com o delegado, as denúncias foram feitas por usuários de drogas que frequentaram o estabelecimento dos envolvidos.

Com base nas delações, Wladyka representou pela prisão preventiva e por mandados de busca e apreensão na tabacaria e nas residências dos suspeitos. Tais medidas foram cumpridas e os indivíduos foram presos. Também foi apreendido um veículo que estaria sendo utilizado para venda e distribuição da droga.

As investigações apuraram ainda, que um dos indivíduos presos possui diversas passagens por roubo de cargas. Ele já foi preso pela Polícia Militar, Delegacia de Furtos e Roubos, COPE por envolvimento em desvio de cargas, e agora pela Delegacia de Araucária, como suspeito de tráfico e associação ao tráfico.

Os dois indivíduos estão presos preventivamente na Delegacia de Araucária, à disposição da justiça.

Foto: divulgação