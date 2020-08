Polícia Civil de Araucária prende em flagrante empresário que vendia objetos furtados pelo Facebook

Um empresário de Araucária foi preso na tarde desta segunda-feira, 17 de agosto, suspeito de vender objetos furtados e fazer a divulgação do material receptado através de redes sociais. A prisão, feita pela Delegacia de Polícia Civil, aconteceu após uma das vítimas ter identificado seus pertences, materiais de construção com numeração marcada, através do Facebook. Ela então procurou a Polícia Civil e apresentou as notas dos produtos.

Com a identificação do material e de posse das notas ficais, uma equipe policial foi até o endereço onde o suposto vendedor guardava os produtos e comprovou que pertenciam à vítima. O empresário recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Foto: divulgação