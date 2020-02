Polícia Civil de Araucária prende mais um suspeito de associação criminosa que furtou combustível e praticou dano ambiental

Na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, policiais da Delegacia de Araucária prenderam, em São José dos Pinhais, um indivíduo suspeito de integrar associação criminosa que furtou combustível e praticou dano ambiental. O delegado Tiago Wladyka e investigadores, munidos com mandado de busca e apreensão, foram até a residência do indivíduo e efetuaram a prisão do mesmo.

O homem é suspeito de ter furtado cerca de 40 mil reais em combustível, que vinha de Paranaguá para ser distribuído em Araucária no ano de 2018. Segundo investigações, o suspeito, juntamente com o motorista do caminhão que transportava o combustível, que também já foi preso pela polícia civil de Araucária, descarregaram quase todo combustível em um barracão, localizado em São José dos Pinhais.

Após isso, foram até Araucária durante a noite e deixaram o caminhão estacionado em um pátio da Petrobras, para supostamente descarregar o combustível pela manhã. Durante a madrugada, porém, para forjar um furto no pátio da distribuidora, os indivíduos abriram as comportas do caminhão e descarregaram o restante do combustível que ainda estava no tanque, fato esse que ocasionou dano ambiental, pois o combustível escorreu em área de preservação permanente.

Segundo Wladyka, as investigações continuam no sentido de identificar outros integrantes da associação criminosa, considerando que há mais indivíduos envolvidos na trama.

Foto: divulgação