Policia Civil de Araucária prende segundo integrante de associação interestadual de drogas

Após efetuar a prisão de um traficante com 850 pontos de LSD, em diligências junto à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Civil de Araucária prendeu, no começo da noite desta quarta-feira, 3 de junho, mais um integrante da organização interestadual de tráfico de drogas. Para concluir esta segunda prisão, a equipe da Delegacia fez novas diligências, no intuito de descobrir para quem iria a droga sintética. Os policiais então, conseguiram identificar o segundo traficante, e o prenderam no bairro Iguaçu.

Na residência, a equipe neutralizou o traficante e encontrou uma plantação de Skank, outra de maconha, changa e mais maconha embalada para uso. Nos fundos da casa havia um laboratório com estufas e iluminação artifical para a produção de Skank. O traficante disse aos policiais que venderia as drogas, junto com o LSD, em festas raves clandestinas. O suspeito foi preso em flagrante e toda droga foi apreendida.

Além das duas prisões em flagrante ocorridas nesta quarta-feira pela Polícia Civil de Araucária, policiais civis e federais também prenderam em flagrante outras oito pessoas por tráfico de drogas, nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Os indivíduos presos em Araucária foram encaminhados para a delegacia local, onde foram autuados em flagrante.

Foto: divulgação