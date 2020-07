Polícia Civil fará semana de lives contra a violência doméstica

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai promover a Semana PCPR de Combate e Prevenção à Violência Doméstica e Familiar, entre 3 e 7 agosto. A cada dia haverá uma live com especialistas que abordarão temas específicos na conta oficial da instituição no Instagram (@pcproficial). A transmissão de abertura será às 18h30 e as demais sempre às 17 horas. Todos os usuários da rede social poderão participar e fazer perguntas ao vivo sobre o tema.

O delegado da PCPR Alexandre Macorin abrirá a semana de lives e anunciará todos os temas que serão tratados durante a programação. “A violência doméstica e familiar contra a mulher é um grave e recorrente problema, por isso se faz necessário intensificar a conscientização de toda a sociedade”, afirma.

Macorin acredita que a melhor forma de conscientizar as pessoas é promovendo cada vez mais discussões sobre a temática, orientando a população quanto às maneiras de se prevenir e denunciar esse tipo de crime. “Nesse momento de pandemia as redes sociais são ferramentas essenciais para alcançar esse objetivo”, complementa.

A Semana PCPR de Combate e Prevenção à Violência Doméstica e Familiar ocorre em lembrança aos 14 anos de sanção da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

A delegada PCPR Magda Marina Hofstaetter, que mediará as livres, ressalta que, além da repressão a esse tipo de violência, é necessário levar informação para as pessoas. “A diversidade dos temas que serão abordados pelos profissionais convidados é importantíssima para o processo de mudança de cultura, busca de igualdade e encorajamento das vítimas para denunciarem e romperem relações abusivas”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO

Macorin iniciará a semana abordando projetos da PCPR no enfrentamento à violência doméstica, comentará estatísticas e conversará sobre as operações policiais especializadas no combate a esse tipo de crime. A abertura ocorrerá às 18h30, no dia 3 de agosto.

Texto: Agência de Notícias do Paraná