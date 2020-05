Polícia Civil investiga assassinato de jovem no Thomaz Coelho

O jovem Felipe Alves, 27 anos, foi assassinado na noite de sexta-feira, feriado do dia 1º de maio, dentro de um veículo Fiat Uno branco, na rua João Muryn, bairro Thomaz Coelho. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, e no local encontrou a vítima dentro do carro, sentada no banco do motorista, em óbito e com marcas de tiro na região da cabeça. Imagens de câmaras de monitoramento mostraram o momento em que o carro parou na via, uma moto preta se aproximou, o condutor da mesma efetuou os disparos, e depois fugiu.

Segundo a polícia, a vítima tinha um mandado de prisão em aberto por furto. O Corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal e o crime já está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.

Foto: Marco Charneski