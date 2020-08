Polícia Civil prende estuprador de cachorros no Capela Velha

Um fato chocante aconteceu na tarde desta terça-feira, 11 de agosto, no bairro Capela Velha. Através de denúncias anônimas, a Polícia Civil de Araucária conseguiu prender um idoso de aproximadamente 80 anos, que vinha mantendo relações sexuais com cachorros. Isso mesmo! Conforme as denúncias, ele abusava dos cães quase todas as tardes, na sua residência. A equipe do delegado Tiago Wladyka, juntamente com uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foram até o endereço e flagraram o homem mantendo relações sexuais com um cão sem raça, que vivia na rua.

“Os delatores disseram que o indivíduo já vinha abusando diariamente dos animais de rua, isso há cerca de dois meses. No dia de hoje, quando recebemos a delação, fomos até o local e conseguimos pegá-lo em flagrante”, contou o delegado.

Após a prisão, os policiais civis apreenderam o cachorro e encaminharam ambos para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária. A cadelinha foi examinada pelo pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e com o apoio das representantes da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB/PR – Subseção de Araucária, Dra. Pamela Camargo e Dra. Rubia Baja, em auxilio à Polícia Civil, encaminharam o animal para um Lar Temporário. A cadelinha receberá todos os cuidados, incluindo castração, quando estará apta para adoção. Já o idoso autuado em flagrante, responderá pelo crime de maus tratos aos animais.