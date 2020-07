Polícia Militar prende três suspeitos e apreende mais de 5 Kg de maconha

A Polícia Militar de Araucária prendeu na noite desta quinta-feira, 30 de julho, três homens suspeitos por tráfico de drogas, apreendeu mais de 5 quilos de maconha, além de um veículo e uma quantia em dinheiro. A ação aconteceu na rua José Celestino dos Santos, bairro Costeira, quando uma equipe fazia um patrulhamento de rotina e viu um veículo Renault Sandero pra, parado na via, com as luzes acesas, e decidiu fazer a abordagem. Ao fazer a aproximação, o motorista percebeu a presença da viatura e tentou arrancar com o carro, mas acabou não conseguindo.

Dois homens saíram do Renault, e na revista pessoal os policiais encontraram no bolso da calça do motorista, uma porção de maconha, com aproximadamente 60 gramas, e com o passageiro não havia nada de ilícito. O terceiro abordado estava na calçada próximo ao carro, e também não portava nada de ilícito. Em buscas no interior do veículo, foi localizado no assoalho em frente ao banco do passageiro da frente, oito tabletes maconha, alguns ainda não embalados, pesando cerca de 4,6 quilos.

Quando questionados sobre a procedência da droga, houve uma contradição, pois o motorista disse que pertencia ao passageiro e este, por sua vez, disse que o dono era o passageiro. Diante dos fatos, o trio, a droga e o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis ao caso.

Foto: divulgação