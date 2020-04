Polícia Militar realiza Operação Múltiplos para garantir a segurança da população

Na tarde de quarta-feira, 22 de abril, o efetivo da 2ª Cia da Polícia Militar, com reforço de policiais do 17º Batalhão, realizou a Operação Múltiplos, com intuito de aumentar a sensação de segurança na cidade. Oito viaturas foram posicionadas em pontos estratégicos, como os bairros Capela Velha e Fazenda Velha e também no Centro, abrangendo as avenidas Victor do Amaral e Archelau de Almeida Torres.

Segundo o Asp. Of. PM Feltrin, que responde pelo comando da 2ª Cia, esta operação substitui a Operação União, onde eram feitas abordagens diretas de veículos, motos e pessoas. Este modelo de policiamento precisou ser suspenso temporariamente por conta da pandemia do coronavírus. “É uma medida paliativa para que a PM execute o policiamento ostensivo e preventivo, dentro das limitações que a pandemia tem exigido, fazendo abordagens apenas em casos de forte suspeita”, explicou.

A Operação iniciou às 13h30 e seguiu até às 18 horas, sob o comando do 2° Sgt. Mario Augusto.