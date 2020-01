Polícia ouve testemunhas do primeiro caso suspeito de homicídio do ano

A Polícia Civil de Araucária segue investigando a morte de José Francisco Iunditsch, 65 anos, ocorrida na tarde de domingo, 12 de janeiro, na rua João Luczyszy, no bairro Capela Velha. As primeiras suspeitas são de que o idoso tenha sido morto com golpes de um objeto cortante. No entanto, a equipe de investigação aguarda os laudos da Criminalística para confirmar quais foram as causas da morte.

No dia do crime a Polícia Militar foi acionada e quando chegou à casa, o corpo de José estava no chão, todo ensanguentado e também havia marcas de sangue por toda parte. O filho da vítima chegou após o fato, mas não soube informar o que teria acontecido com o pai.

Publicado na edição 1195 – 16/01/2020