Policiais militares agem rápido e salvam moradores em incêndio

O ato heróico de duas policiais militares do serviço reservado da PM foi fundamental para salvar várias pessoas em um incêndio ocorrido na rua Maria Brunato Cantador, no bairro Fazenda Velha. Elas passavam pelo endereço quando perceberam uma casa de madeira estaria em chamas. Não havia moradores no local, mas devido ao perigo do fogo se alastrar rapidamente em função das chamas altas e do vento, o risco de atingir a casa do lado, onde moravam várias pessoas, inclusive crianças e um cadeirante, era grande.

Vendo aquela situação de perigo, as policiais agiram rápido e orientaram todos os moradores a saírem do local, inclusive retiraram o botijão de gás da casa, e conseguiram conter o fogo com auxílio de baldes de água, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Populares vendo o que estava ocorrendo, também se agilizaram para ajudar.