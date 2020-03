Policiais militares impedem que homem tire a própria vida

Dois policiais miliares da 2ª da PM de Araucária evitaram que um homem cometesse um suicídio. A ocorrência foi atendida na noite desta sexta-feira, 20 de março, no bairro Iguaçu. Uma testemunha acionou a equipe, alegando que um indivíduo estaria tentando tirar a própria vida com uma faca. A equipe, composta pelos soldados Pereira e Favetti, rapidamente se deslocou até o endereço, entrou na residência, e traçou um plano para tentar retirar a faca das mãos do homem.

Em certo momento, um dos policiais chamou o senhor pelo nome e, no instante em que ele se virou para ver de onde vinha o chamado, o outro policial conseguiu pegar a faca, que já estava apontada para a barriga do homem. Os PMs conseguiram acalmar a vítima e acionaram o Samu. Durante a espera do socorro médico, a equipe também recebeu a informação de que o homem teria ingerido uma grande quantidade de um medicamento controlado, sendo assim, foi feita uma segunda ligação para o Samu, informando a gravidade do fato.

O homem recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento para novos procedimentos.