Policial é ferido durante atendimento de violência doméstica

Mais uma situação de violência doméstica não acabou bem na noite de terça-feira, 19 de maio, no jardim Arvoredo. A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha e ela relatou que o padrasto a agredia fisicamente e verbalmente, na frente dos irmãos menores. Disse ainda que ele a xingava com palavras de baixo calão e que já teria sido vítima de agressões do padrasto em outras ocasiões. A equipe entrou na residência para conversar com o suspeito, que ficou muito nervoso, e fez ameaças contra os policiais, dizendo que não iria sair, pois a casa era sua. Disse ainda que iria “matar os policiais”.

A equipe insistiu em tentar acalmá-lo, e ele acabou aceitando acompanhar os policiais para fora do portão, mas logo voltou a fazer ameaças. Percebendo que o homem não estava colaborando, uma policial pegou um bastão e, por precaução, repassou ao colega de farda. Quando o boletim de ocorrência estava sendo confeccionado, o agressor tentou agredir fisicamente o policial, e conseguiu pegar o bastão das suas mãos. Nesse momento, para reprimir a agressão, a policial tentou derrubar o homem, momento em que o filho menor, tentando impedir a ação, entrou no meio do conflito. Pai e filho caíram no chão e o suspeito ficou sobre o policial, momento em que tentou pegar sua arma de fogo. Para impedi-lo, o PM segurou a arma e um disparo ocorreu, atingindo o agressor.

Por conta das agressões, o policial também sofreu uma lesão na perna e não conseguia levantar. O agressor permaneceu caído, até a chegada do socorro médico, onde foi atendido e encaminhado para um hospital de Curitiba, sob escolta policial.

Publicado na edição 1213 – 21/05/2020