Policial militar flagra ladrões fugindo de local de assalto

Uma equipe da Polícia Militar fazia rondas na rua Avestruz, bairro Capela Velha, quando ouviu no rádio que um roubo estava em andamento nas proximidades e que no local, um dos bandidos já havia sido detido. Na chegada, os policiais perceberam que um colega de farda, que não estava em serviço naquele momento, havia efetuado a prisão do suspeito. Ele contou que parou em um mercado próximo para comprar alguns produtos, e que ao sair, viu dois indivíduos saindo de uma farmácia, e populares dizendo que eles tinham acabado de cometer um roubo ao estabelecimento.

O policial não pensou duas vezes e saiu na cola dos bandidos. No final da rua Tucano conseguiu abordá-los, porém, um deles não obedeceu a ordem e fugiu sentido jardim Arvoredo. O outro, um menor, acabou sendo preso, confessou o crime e confirmou que tinha um comparsa. Com o jovem, a PM encontrou uma mochila e dentro dela uma arma de fogo tipo garrucha calibre 28, que teria sido usada no roubo, além de uma quantia em dinheiro e o celular de uma cliente. O menor e os produtos roubados foram levados para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020

Foto: divulgação