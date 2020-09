Politec Projeto & Construção está em novo endereço e anuncia novidades

Localizada em novo endereço desde o último dia 20 de agosto, a Politec Projeto & Construção saiu de um prédio onde funcionavam outros escritórios, para instalações exclusivas, devido a necessidade de novas adaptações. A empresa foi fundada em 2006 e sempre atendeu na rua Pedro Druszcz, próximo à Prefeitura, mas há algum tempo buscava um espaço privado, que possibilitasse um atendimento mais próximo aos clientes. Também havia necessidade de procurar um local com melhor acessibilidade e estacionamento. “Na busca, encontramos esse endereço na rua Paulo Alves Pinto, também no Centro, e a escolha foi unânime. O jardim é uma delícia, a rua tem estacionamento disponível, o espaço é super confortável. E depois da experiência vivida esse ano com a pandemia, hoje temos a certeza de oferecer aos clientes um espaço super saudável, iluminado e ventilado naturalmente”, afirmam os sócios proprietários.

Além do novo espaço, a Politec anunciou algumas novidades para breve. Pelo fato de atender muitas construtoras e imobiliárias, a empresa está planejando algumas inovações no formato do seu atendimento, que começarão a valer a partir do próximo ano, a fim de unir esses dois elos. “Sobre isso ainda não podemos falar muito, mas adiantamos que a intenção é evoluir sempre, e a evolução dos nossos clientes é extremamente importante para nós”, observam os empresários.

Hoje a Politec Projeto & Construção trabalha com Projetos de arquitetura; Projetos executivos e complementares, inclusive aprovações de projetos Copel/ Sanepar; Licenciamento de obras, inclusive licenciamentos ambientais, como corte de árvores e licenças no IAP (agora Instituto de Água e Terra); Apresentação de projetos humanizados e material gráfico para venda de imóveis; Averbações e instituições de condomínio; Regularização de imóveis já construídos, inclusive documentação em cartório. “Iniciamos também uma nova parceria que passa a valer já a partir desse ano, onde vamos contar com a presença de uma advogada na assessoria para regularização de imóveis, negócios de compra e venda, permutas, questões envolvendo imóveis de inventários, etc”, acrescentam os sócios, aproveitando para convidar a todos a conhecerem as novas instalações da Politec.

Serviço

O novo endereço da Politec Projeto & Construção é Rua Paulo Alves Pinto, 395, Centro, fone (41)3642-2006. Siga a empresa nas redes sociais Instagram e Facebook “Politec Projeto & Construção”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020