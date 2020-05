Pop Quarentena: maioria dos casos de coronavírus em Araucária está na região do bairro Iguaçu

Bora assistir mais um PopQuarentena. Veja aí as nossas pautas de hoje: maioria dos casos de coronavírus em Araucária está na região do bairro Iguaçu. Entenda o motivo! Mais de 2.000 mil pessoas foram ou estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde por conta do coronavírus. Só em maio, quase 200 estabelecimentos já foram visitados pela GM e Vigilância em Saúde para verificar se estavam cumprindo decretos municipais. Tudo isso e muito mais em nossa live desta sexta-feira, 22 de maio