Pop40tena: Entenda como servidores da PMA acabaram tendo seus nomes incluídos em lista de beneficiários do auxílio-emergencial do Governo Federal.

Pop40tena: Entenda como servidores da Prefeitura de Araucária acabaram tendo seus nomes incluídos em lista de beneficiários do auxílio-emergencial do Governo Federal. Projeção de casos positivos de coronavírus em Araucária pode chegar a mais de 1.700 nos próximos 30 dias. Idoso conta como o coronavírus mudou o seu dia a dia. Rodízio impõe nova suspensa no abastecimento de água em Araucária. Veja isto e muito mais em nossa live desta sexta-feira, 29 de maio