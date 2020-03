Confira nesta live o balanço do primeiro final de semana com toque de recolher em Araucária! Veja também: coleta de recicláveis já tem data para voltar; os números da primeira semana do Disk-corona. Como colaborar com a doação de cestas básicas, roupas e itens de higiene para famílias locais; se você é empreendedor individual ou tem uma micro empresa, saiba como acessar linhas de crédito em tempos de coronavírus. Tudo isso e muito mais nesta edição do PopQuarentena