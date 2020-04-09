PopQuarentena: casos de coronavírus dobram em Araucária Posted by: Redação in Coronavírus, Pop TV 6 horas ago 0 EM UMA SEMANA, DOBRAM OS CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM ARAUCÁRIA E CERCA DE 300 PESSOAS ESTÃO ISOLADAS DOMICILIARMENTE POR TEREM APRESENTADOS AS CHAMADAS SÍNDROMES GRIPAIS. TUDO ISTO E MUITO MAIS NO SEU POPQUARENTENA DE HOJE!Publicado por Jornal O Popular do Paraná em Quinta-feira, 9 de abril de 2020 EM UMA SEMANA, DOBRAM OS CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM ARAUCÁRIA E CERCA DE 300 PESSOAS ESTÃO ISOLADAS DOMICILIARMENTE POR TEREM APRESENTADOS AS CHAMADAS SÍNDROMES GRIPAIS. TUDO ISTO E MUITO MAIS NO SEU POPQUARENTENA DE HOJE! LIVE publicada no dia 09 de abril de 2020 Araucária capa coronavirus live opopular popquarentena 2020-04-09 Redação tweet