PopQuarentena: Defesa de homem que causou a confusão no Condor que resultou na morte de uma funcionária agora diz que ele pode ser ter problemas mentais, o que o impediria de ser julgado por um júri popular

Defesa de homem que causou a confusão no Condor que resultou na morte de uma funcionária agora diz que ele pode ser ter problemas mentais, o que o impediria de ser julgado por um júri popular. Entenda essa história. Araucária não registra mortes por Covid há 9 dias, mas índice de pessoas internadas pela doença nunca foi tão alto. Casos na área rural crescem mais de 20% em uma semana. Empresários e artistas locais falam dos tempos difíceis causados crise. E, para mudar um pouco de assunto, confiram também nesta edição do Pop40tena como vai ficar o CSU depois da reforma que a Prefeitura fará no local. Bora assistir!