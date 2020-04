População deve ficar atenta a golpes durante pandemia do coronavírus

A Polícia Civil do Paraná está orientando os cidadãos a ficarem atentos com relação aos golpes que estão sendo aplicados na praça nesse período de pandemia do Covid-19.

Segundo a polícia, este momento de prevenção é terreno fértil para os golpistas criminosos, que podem se passar por agentes de saúde, oferecendo “facilidades” como teste de coronavírus, medicamentos e outros. A abordagem dos golpistas pode acontecer na rua ou mesmo nas residências.

Outro alerta é com relação aos golpes virtuais que estão sendo aplicados durante a pandemia. A intenção é obter informações das vítimas como dados bancários, senhas e informações de cartões de crédito. A orientação é de que nenhuma informação seja fornecida pela internet sem que se tenha certeza sobre a confiabilidade do website. O usuário também deve desconfiar de ofertas gratuitas.

Os golpistas têm criado sites falsos, semelhantes aos de instituições oficiais. Em geral, as vítimas são assediadas através de mensagens de celular, WhatsApp, e-mail ou postagem em mídias sociais com links maliciosos. Nesses casos, a vítima não deve clicar no link.

Publicado na edição 1206 – 02/04/2020