População está ligada e denunciando quem descumpre as medidas de prevenção contra o coronavírus

Araucária não possuí nenhum caso confirmado de COVID-19, contudo, os cuidados para se manter este cenário positivo na cidade dependem da colaboração de todos no cumprimento as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde. Após a determinação da PMA em fechar alguns estabelecimentos, os órgãos policiais receberam denúncias de comerciantes e moradores que descumpriram a medida.

As ocorrências partiram de inúmeros pontos da cidade, mostrando que nem todos os araucarienses entenderam a gravidade da situação. Em um dos casos, a equipe da Polícia Militar precisou se deslocar até uma barbearia, no Capela Velha, para orientar o proprietário sobre as novas determinações.

Na mesma localidade, por volta da meia noite, moradores denunciaram as autoridades que uma casa, na rua Flamingo, estaria realizando uma festa, com música alta e na companhia de amigos. O acusado foi orientado e recebeu uma advertência. O mesmo ocorreu na área rural do Tiete, onde uma chácara reuniu muitas pessoas em uma festa, descumprindo o decreto municipal e aumentando as chances de transmissão da doença.