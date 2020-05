População ignora isolamento social e badernas continuam

Apesar das inúmeras recomendações para manter o isolamento social, na tentativa de evitar aglomerações e de conter os casos de coronavírus, muitas pessoas ainda insistem em desobedecer e colocar em risco a sua saúde e a dos outros. Nos finais de semana a Guarda Municipal tem atendido uma série de ocorrências relacionadas a badernas, com aglomerações de pessoas. Uma delas que chamou a atenção, aconteceu na noite de domingo, 24 de maio. O que era para ser uma simples festinha infantil, acabou na Delegacia de Polícia.

A festinha aconteceu no bairro Boqueirão, mas os vizinhos ficaram incomodados com o barulho e acionaram a GM. No local havia um grupo pequeno, de cerca de 10 pessoas, porém, o som alto e a reunião em plena pandemia, irritou os vizinhos. A equipe orientou todo mundo e saiu, No entanto, após sair da residência, recebeu novas ligações de pessoa reclamando que, por pirraça, o som havia sido aumentado. A GM retornou à casa para nova orientação, e foi hostilizada pelos presentes, com xingamentos e desacatos. Um dos homens chegou a investir contra um integrante da guarnição, e foi necessário uso equipamento de eletrochoque para contê-lo. Outro indivíduo, que estava na festa, tentou impedir o trabalho dos guardas e também foi detido. Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para providências e o locatário do imóvel foi multado com base na legislação ambiental do Município, que trata da poluição sonora.

Dados preocupantes

Segundo a Guarda Municipal, os casos de badernas aumentaram durante a pandemia. Entre os dias 1º a 22 de maio, foram confeccionados 27 relatórios, onde foram atendidos 36 estabelecimentos comerciais, entre bares, quadras de esporte e outros. Destes, 36 foram orientados e 12 foram fechados. Segundo a GM, os números são preocupantes, já que existem decretos municipais e estaduais que recomendam o isolamento social e a não aglomeração de pessoas.

Publicado na edição 1214 – 28/05/2020