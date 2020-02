População já está usufruindo da nova praça do jardim Santa Regina

Os moradores do jardim Santa Regina, no bairro Cachoeira, ganharam um novo espaço de lazer. Trata-se de uma praça, localizada entre as ruas José Ribinski e Santa Catarina, com vários equipamentos, como pista de skate, parquinho infantil e áreas de convivência com bancos e bicicletário. As obras foram iniciadas em maio de 2019 e já foram concluídas, mas a entrega oficial deverá ocorrer em breve.

Antes de ser escolhido como endereço para abrigar a praça, o local era utilizado como uma espécie de estacionamento irregular, sem nenhuma estrutura ou construção que pudesse ser reaproveitada. Conforme adiantou a Secretaria Municipal de Planejamento, foram necessários oito meses de um amplo trabalho de requalificação da área para que tudo ficasse pronto, a fim de que os moradores recebessem um espaço de lazer amplo, com diversas opções de recreação.

Batizado informalmente de Praça do Santa Regina, o espaço foi construído através de um convênio entre o município e o governo federal.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 31/01/2020