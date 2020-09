PRE e GM fazem ação conjunta de fiscalização na PR 423

Foto: divulgação

Na sexta-feira, 17 de setembro, a Polícia Rodoviária Estadual e a Guarda Municipal de Araucária realizaram uma fiscalização na rodovia PR 423, com intuito de flagrar carros roubados, drogas, pessoas foragidas da justiça e outros delitos. Um motociclista que seguia pela rodovia, percebeu a ação e fugiu do local para que não fosse parado, porém, logo foi abordado pela equipe de motos da Guarda, a Gtam.

Com o homem foram encontradas algumas porções de cocaína. Diante do fato o indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários. Segundo a GM, este tipo de operação deverá ser intensificado, com o propósito de trazer mais segurança para a localidade.