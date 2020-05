Prefeitura abre 38 vagas para contratação imediata

A Prefeitura de Araucária abre na manhã desta sexta-feira, 8 de maio, o processo seletivo para contratação emergencial de profissionais de saúde para trabalharem no Centro Especial de Combate ao Coronavírus Sandra Maria Aparecida Ribeiro, que funcionará nas dependências do antigo prédio do pronto atendimento NIS 3.

Estão disponíveis 34 vagas para técnico em enfermagem, 2 vagas para técnico em radiologia e e outras 2 vagas para farmacêuticos . Para as duas primeiras funções o salário oferecido é de R$ 2.323,30 e para o terceiro R$ 4.320,53. As contratações são temporárias, pelo prazo de seis meses. Para todos os cargos ainda há auxílio-alimentação no valor de R$ 520,00 mensais, além de adicional de insalubridade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP), como as contratações são emergenciais e para início imediato, o período de inscrições se encerrará na segunda-feira, 11 de maio, às 8h. O resultado será divulgado logo em seguida, sendo que os selecionados deverão comparecer ao prédio do antigo NIS para comprovação das informações prestadas na própria segunda-feira no início da tarde.

Requisitos

Além da formação em curso reconhecido pelo MEC, os interessados também precisarão comprovar experiência mínima de 6 meses na função, comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho ou declaração de órgão público.

Onde se inscrever?

As inscrições deverão ser realizadas no site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br), em link que estará disponível já na página inicial.