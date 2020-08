Prefeitura abre inscrições para contratação emergencial de Farmacêutico Bioquímico

A Prefeitura de Araucária, em uma publicação suplementar na segunda-feira, 17 de agosto, no Diário Oficial do Município, divulgou o Edital 122/2020 – SMGP para a contratação temporária de Farmacêutico Bioquímico. Esta contratação emergencial está amparada na Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da pandemia da Covid-19 e se dá em Regime Especial, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei Municipal nº 3.496/2019 e Decreto nº 34.363/2020. As inscrições serão gratuitas e exclusivamente via site da Prefeitura, do dia 18 de agosto de 2020, a partir das 8 horas, até a próxima segunda-feira, 24 de agosto, até às 8 horas.

De acordo com o edital 122/2020, o contrato de trabalho será por tempo determinado de até 6 meses, podendo ser prorrogado mediante interesse público. No edital consta a oferta de 02 vagas para Farmacêutico Bioquímico, mas há a ressalva de que a Prefeitura de Araucária tem o direito de proceder as contratações “em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço”. Além da graduação em Farmácia-Bioquímica e registro no conselho de classe, o interessado precisa ter experiência mínima de um ano de trabalho em análises clínicas.

É muito importante que o candidato leia todo o edital 122/2020. Conforme o texto do edital, “a inscrição implica no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas” e, portanto, “não poderá alegar desconhecimento”.

Edital 122/2020 – SMGP (texto completo): Edital n° 122/2020 SMGP



INSCRIÇÕES: CLIQUE AQUI

Texto: PMA