Prefeitura abre inscrições para contratação temporária de médicos

Dentro do contexto da declaração de Emergência em Saúde Pública, a Prefeitura abriu nesta quinta-feira, 10 de setembro, as inscrições para a contratação temporária de médicos clínico geral e médico generalista. As inscrições acontecerão exclusivamente pelo site da PMA (www.araucaria.pr.gov.br), na aba concursos, durante o período de 10 de setembro, até 8h horas do dia 16 de setembro. A classificação dos candidatos será em ordem crescente, considerando a sequência da confirmação das inscrições.

Para Médico Clinico Geral estão previstas quatro vagas e cadastro de reserva. O salário, equivalente à 20 horas, é R$ 3.571,80 acrescido de R$ 3.294,95 relativo a Complemento de Vencimentos Médicos. Para Médico Generalista estão previstas 10 vagas mais cadastro de reserva. O salário, equivalente à 40h, é de R$ 7143,60 acrescido de R$ 6.589,91 relativo a Complemento de Vencimentos Médicos. O edital prevê ainda um auxílio-alimentação mensal de R$ 520,00 (nos termos da Lei Municipal nº 3.543/2019) e adicional de insalubridade.

É importante lembrar que o edital 128/2020 SMGP ressalta a responsabilidade do candidato em acompanhar a publicação dos atos referentes a este Processo Seletivo por meio do site www.araucaria.pr.gov.br, bem como de atender aos prazos e condições estipulados nas demais publicações durante o Processo Seletivo.

Texto: PMA