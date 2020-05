Prefeitura avança para tornar Araucária uma “smart city”

Ao longo dos próximos meses Araucária vai ganhar uma rede de comunicação de alto desempenho e disponibilidade, que permitirá a transmissão de dados, voz e imagem gerada por todos os departamentos da Prefeitura, seja na área rural ou urbana, fazendo com que o Município entre no seleto grupo das “smart citys”, ou no bom português: cidade inteligente.

Essa evolução será possível graças a dois grandes passos que começaram a ser dados pela Prefeitura ao longo dos últimos anos: a construção de um data center de alta performance e implantação de uma infovia de 200 quilômetros de fibra ótica em toda a cidade.

Data Center

O data center já está sendo instalado numa sala cofre construída no próprio prédio da sede da Prefeitura e recebeu investimento de quase R$ 1,3 milhão, o que garantirá que os sistemas do Município funcionem 24 horas por dia 365 dias por ano. O data center terá capacidade para 128 unidades de armazenamento, podendo comportar simultaneamente até 42 switches, 30 servidores de dados e 2 petabytes. Só para efeitos de comparação, hoje o “datinha center” da Prefeitura 6 switches, 12 servidores de dados e 500 terabyte.

A sala cofre que abrigará esse data center terá temperatura controlada com aparelhos de ar condicionado super modernos, o que evitará super aquecimento das máquinas, garantindo a eficiência dos sistemas da Prefeitura. Um gerador próprio também permitirá que o data center não caia em situações de falta de energia.

Infovia

Já a nova rede de fibra ótica começa a sair do papel na próxima semana. Nos últimos dias foi assinado o contrato com a empresa que venceu a licitação para executar o serviço. A Sigmafone Telecomunicações Ltda. ofereceu lance de R$ 7,9 milhões e tirou a Net do páreo.

Os recursos para execução da infovia foram financiados pelo Município junto à Caixa. Agora, com o contrato assinado e ordem de serviços em mãos, a Sigmafone começa a trabalhar no projeto executivo da rede. Pelo cronograma da SMPL esta etapa precisa estar concluída em 30 dias. Posteriormente a entrega dos equipamentos e instalação da dos cabos de fibra ótica.

Inicialmente, a rede deverá ligar 185 pontos distintos, onde estão instalados serviços públicos, sendo que 30 destes postos de atendimentos, tidos como estratégicos, terão espécies de linhas de redundância, reduzindo quase a zero as chances desses locais ficarem com seus sistemas fora do ar.

A rede incluir ainda outros 104 pontos, que serão utilizados futuramente para um projeto de monitoramento por câmeras que a Prefeitura pretende implantar na cidade.

Depois de concluída, a infovia permitirá ainda que seja disponibilizado acesso a internet para a população em 50 áreas públicas, como parques e praças. Integrarão ainda as câmeras de monitoramento mantidas pela Guarda Municipal, o gerenciamento dos semáforos e o parque de iluminação pública geridos pela Secretaria de Urbanismo.

Outra vantagem da INFOVIA, segundo a Secretaria de Planejamento, será permitir que quase a totalidade das ligações telefônicas feitas pela Prefeitura hoje adotem o sistema VOIP, o que reduzirá as despesas com esse serviço em até 90%. Hoje, o Município gasta R$ 1,5 milhão por ano só com telefonia.

Texto: Walciclei Barboza

Publicado na edição 1212 – 14/05/2020