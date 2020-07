Prefeitura convoca aprovados em concurso público e em contratação emergencial para trabalho na Saúde

A Prefeitura está convocando 38 profissionais aprovados em concurso e em contratação emergencial para trabalhar na saúde do município. As convocações foram publicadas em folha suplementar do Diário Oficial do Município desta quinta, 9 de julho, e em publicação ordinária nesta sexta-feira, 10. É muito importante que os convocados leiam no respectivo edital sobre quando e onde deverão se apresentar, bem como outras informações que constam.

As convocações abrangem: 02 fonoaudiólogos (edital 089/20 SMGP – concurso público), 04 fisioterapeutas (edital 088/20 SMGP – concurso público), 03 técnicos de enfermagem (edital 094/20 SMGP – contratação temporária), 05 farmacêuticos (edital 093/20 SMGP – contratação temporária) e 07 médicos ginecologistas e obstetras fonoaudiólogos (edital 090/20 SMGP – concurso público). Há ainda o edital 091/20 SMGP retificado publicado na edição desta sexta-feira (10) que convoca 17 técnicos de enfermagem aprovados no concurso público (edital 30/2017).

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO: Ao localizar o decreto de interesse, clicar no ícone de visualizar anexos (que está à direita) para o download:



Edição 622 – folha suplementar (09/07/20): CLIQUE AQUI



Edição 623 – (10/07/20): CLIQUE AQUI

HOMOLOGAÇÃO

Em 09 de julho também foi publicada a homologação (edital 087/20 SMGP) da contratação emergencial de enfermeiros, médicos generalistas e médicos plantonistas.

Texto: PMA