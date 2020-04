Prefeitura cria ferramenta para que moradores comprem no comércio local

Com o objetivo de fortalecer a economia em meio à crise causada pela pandemia de Coronavírus, a Prefeitura de Araucária disponibilizou um portal onde a população poderá acessar a pequenos negócios e realizar suas compras sem sair de casa, assim evitando aglomeração e ajudando o comércio local neste momento difícil. Comprando neles você contribui com a manutenção de empregos e renda em nosso município.

ONDE ENCONTRAR?

Por meio do link bit.ly/PMA_compredopequeno é possível cadastrar a empresa para delivery (comerciantes que possuem sistema de entrega legalizado conforme CNPJ). No mesmo link, os consumidores podem ver as opções de delivery disponíveis (que vão muito além de entrega de alimentos).

Comprar do pequeno negócio local faz com que o dinheiro fique no bairro ou circule na cidade, possibilitando criar novas oportunidades, gerar mais empregos e distribuir melhor a renda. Além disso, valorizar o pequeno negócio da vizinhança na hora da compra é uma decisão que resulta em menos deslocamentos, menos estresse no trânsito, menos poluição ambiental e mais prevenção à saúde, que é o alerta e o foco do momento.

Com a ajuda de todos os consumidores a economia vai sobreviver aos efeitos da crise. São os pequenos negócios, responsáveis por mais da metade do emprego formal no país e por quase um terço de toda a nossa riqueza, e precisam de você para continuar existindo.

O consumo consciente facilita a mudança de hábitos e fortalece a economia, valorizando empreendedores e apoiando pequenas empresas durante esta temporada de isolamento. Valorize quem sempre esteve perto de você!

Texto: PMA