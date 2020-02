Prefeitura dá posse a mais de 90 aprovados em concurso para reforçar quadro da Educação

Na última segunda-feira, 3 de fevereiro, 91 candidatos aprovados em concurso tomaram posse e vão reforçar o quadro de profissionais da Educação de Araucária. Durante o período da manhã, 61 educadores infantis II participaram da solenidade. Eles foram convocados visando preencher as vagas nos novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), que começam a funcionar muito em breve. Já os 30 novos professores docência I chegaram para repôr as vagas dos aposentados.

Tanto os educadores infantis quanto os professores já participaram da escolha das unidades onde trabalharão. Na terça-feira, 4, os profissionais já estão nas unidades que escolheram.

IMPORTANTE

Como há outros CMEIs em construção, os candidatos aprovados para o cargo de educador infantil que aguardam na lista de espera devem continuar acompanhando as publicações do Diário Oficial do Município. Novas convocações devem ocorrer.

