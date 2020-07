Prefeitura de Araucária abre contratação temporária para técnico em patologia clínica

A Prefeitura de Araucária abriu Edital 092 (CLIQUE AQUI) para contratação temporária em caráter emergencial para técnico em patologia clínica. São duas vagas disponíveis, mais cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no site da Prefeitura (CLIQUE AQUI), a partir das 8h de 10 de julho até às 8h do dia 13 de julho.

A função exige que o candidato tenha curso técnico em patologia clínica, registro no respectivo conselho de classe e experiência mínima de seis meses de trabalho no cargo pretendido. O salário mensal ofertado é R$ 2.323,30 (mais auxílio alimentação) e escala de trabalho de 40 horas semanais.

Texto: PMA

Foto: divulgação